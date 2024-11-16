شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: كريمة مختار نصحتنى بضرورة الاحتفاظ بملابس جميع أدوارى والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة بشرى خلال ندوة ترميم أرشيف الفنانين المقامة حاليًا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن ضرورة الاهتمام بكل ما يخص أرشيف الفنانين وضرورة حفظه.

وقالت بشرى: "المنتج لما يتكلف بكل حاجة من لبس لكل حاجة، بينقذ العمل والصناعة، وأنا بحافظ على ملابسي وأرشيفي، لأن الراحلة كريمة مختار نصحتني قالتلي أوعي ترمي حاجة لبستيها في شخصية وفيه مقتنيات عند أم كلثوم خاصة واتسجلت واتوثقت للدولة".

وتابعت أن مشروع ترميم أرشيف الفنانين هي خدمة لترتيب وحفظ الأرشيف وهي رغبة لكل محبي السينما، وكلنا نتكامل سواء أفراد او مؤسسات عشان عملية التجميع والتوثيق لأن الموضوع ثقافة ووعي ووزارة الثقافة ومؤسسات الدولة تدعمنا".

ندوة ترميم أرشيف الفنانين يديرها شريف نور الدين، ويتحدث بها الفنان محمود حميدة، خالد حميدة، ندى حسام الدين، وبحضور بشرى، لقاء سويدان، رنا رئيس، دكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من الصناع والنقاد.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".