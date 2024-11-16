شكرا لقرائتكم خبر عن ندى حسام: الترميم ضرورى لإنقاذ التراث.. خالد حميدة: الديجيتال يحافظ على المواد والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت المهندسة ندى حسام الدين، رئيس مركز الترميم السينمائي بمدينة الانتاج الإعلامي، في ندوة ترميم أرشيف الفنانين المقامة حاليًا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن المركز وعمله منذ 5 سنوات من أجل الحفاظ على التراث وترميم أرشيف السينما.

وقالت خلال الندوة: "المركز شغال من 2018، وكان ضروريا لإنقاذ التراث، ونحوله لصورة رقمية بأحسن جودة، ثم تحسين نقوم بتحسين الصورة، ونهتم بالحفاظ على أرشيف السينما بكل ما يخصها".

بينما تحدث خالد حميدة عن مشروع "ترميم أرشيف الفنانين" الذي عمل عليه خلال الفترة الماضية، مشيرا: "بقالنا سنة شغالين على مشروع ترميم أرشيف الفنانين وحاولنا نعمل افلام ومسلسلات، وفيه ناس بتساعدنا ومتعاونين وناس تانية بتكون مشغولة، محتاجين توعية اكتر لكل الناس بأهمية الموضوع، وان الديجيتال بيحافظ أكتر على المواد".

ندوة ترميم أرشيف الفنانين يديرها شريف نور الدين، ويتحدث بها الفنان محمود حميدة، خالد حميدة، ندى حسام الدين، وبحضور بشرى، لقاء سويدان، رنا رئيس، وعدد من الصناع والنقاد.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



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احد الحضور



الفنان الكبير محمود حميدة



الفنان محمود حميدة



جانب من الندوة (1)



جانب من الندوة (2)



جانب من ندوة ارشيف الفنانين



حضور الندوة



كلمة الفنان محمود حميدة



محمود حميدة خلال الندوة



محمود حميدة يلقى كلمته