شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: لدينا عظماء ولا يوجد كتب لهم عن خبراتهم للاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة ترميم أرشيف الفنانين، المقامة حاليًا ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى، وحضر الندوة النجم محمود حميدة وخالد حميدة و المهندسة ندى حسام الدين، رئيس مركز الترميم السينمائى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وفارشا بارسال، ويدير الندوة شريف نور الدين، وحضر كل من بشرى و لقاء سويدان ورنا رئيس.

وقال النجم محمود حميدة: "التاريخ لا هو للفخر وأنما مع أخذ العبرة بتاعت 700 سنة حضارة، بستغرب أن عز الدين ذو الفقار ليس له كتاب ولا يوجد توقيع لخبرته و معلوماته عندنا عظماء كثيرة ولا يوجد لهم كتب للأجيال القادمة حتى يستفادوا منهم، وبيبتدوا من الصفر، المهم عندنا الأرشفة حتى الجميع يستفاد من خبرات العظماء".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



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احد الحضور



الفنان الكبير محمود حميدة



الفنان محمود حميدة



جانب من الندوة (1)



جانب من الندوة (2)



جانب من ندوة ارشيف الفنانين



حضور الندوة



كلمة الفنان محمود حميدة



محمود حميدة خلال الندوة



محمود حميدة يلقى كلمته