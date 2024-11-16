شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بو رحيمة: مهرجان شرم الشيخ المسرحي يعزز دور الشباب فى المشهد الثقافي والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان الإماراتي أحمد بو رحيمة رئيس دائرة المسرح بالشارقة عن تكريمه كأفضل شخصية عربية بالدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ المسرحي: لقد نلت العديد من التكريمات في مناسبات شتى، لكن هذا التكريم بالذات يختلف بمكانة خاصة في قلبي، ما يجعله استثنائيًا هو إيماني العميق بدور الشباب الحيوي في مجال المسرح، فما يميز هذا الحدث هو أنه مهرجان يدعم الطاقات الشابة بامتياز، ويضفي عليه بُعدًا عالميًا بفضل القيادة الشبابية، إنه حقًا مصدر فخر لي ولكل من تم تكريمه ومشاركته في هذا الحدث الثقافي البارز.

وتابع: مهرجان شرم الشيخ المسرحية له نكهة مختلفة وفريدة. إنه حدث يجسد المستقبل، حيث عادة ما تحيي الأوساط الثقافية في الوطن العربي الشخصيات البارزة والرموز الراسخة في مجال المسرح، لكن أن يكون هناك مهرجان يركز على الشباب ودورهم ويدعمهم، فهذا هو الاتجاه الذي ينبغي علينا السعي نحوه في جميع البلدان العربية، وأتمنى تكرار هذه التجربة في كل دولنا العربية، فهي فرصة لاكتشاف المواهب المتفردةذ حيث يقدم لنا مهرجان شرم الشيخ أسماء جديدة في مختلف أوجه المسرح، مثل مسرح الشارع والمونودراما والعروض الكبرى. هذا الحراك يعزز من دور الشباب في المشهد الثقافي العربي، ونحن نقدر هذا المهرجان الذي يتحسن ويتطور عامًا بعد عام.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.