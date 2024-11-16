شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون وجو جوناس أبرز الحاضرين فى مباراة تايسون وبول على نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد ضخم من النجوم والفنانين على حضور المباراة التاريخية لأسطورة الملاكمة مايك تايسون ضد جيك بول، التي انتهت بفوز الأخير بفارق ضخم على الأسطورة الذي عاد للحلبة بعد عقود من التوقف عن القتال، وهي المباراة التي عرضت عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وانتصر بول بفارق كبير على تايسون، حيث انتهت المباراة التي استقبلها ملعب AT&T الخاص بفريق دالاس كاوبويز، حيث سدد بول 78 ضربة مقابل 18 لتايسون خلال الجولات الثماني التي استغرقت دقيقتين.



تايسون وبول

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المباراة التي حضرها أكثر من 70 ألف شخص وتجاوزت إيراداتها 17.8 مليون دولار، حضرها عدد كبير من النجوم منهم، النجمة العالمية تشارليز ثيرون، وجو جوناس، وجو مانجانييلو، وشاكيل أونيل، وشوجر راي ليونارد، وروبرت جرونكوفسكي، وسيمو ليو، وحسن منهاج، وتوري كيلي، وروزي بيريز، وجوش دوهاميل، وجاكي تون، وجيسون أوبنهايم، وريان سيرانت، وجاي شيتي، وسيدريك ذا إنترتينر، ومايك إبز، وجيف روس، وأمبر روز، ورالف ماتشيو وويليام زابكا من كوبرا كاي".

بعد سنواته الأولى كمنشئ محتوى على يوتيوب وفاين، والذي ظهر أيضًا على قناة ديزني، ظهر بول البالغ من العمر 27 عامًا لأول مرة في الملاكمة في عام 2018، مع 10 انتصارات وخسارة واحدة، بما في ذلك سبعة انتصارات بالضربة القاضية، حطم بول أرقامًا قياسية في كل ساحة في حياته المهنية.