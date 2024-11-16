شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق بحفل غنائي في دبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته في دبي والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه خلال الحفل منها: وسع وسع واليوم الحلو وعليكى عيون واختياراتى مدمرة حياتى وغيرها، الذى استمر حوالى ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.



حفل أحمد سعد فى دبي



حفل أحمد سعد



أحمد سعد



حفل الفنان أحمد سعد



حفل الفنان أحمد سعد



حفل المطرب احمد سعد

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس .

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مؤخرا فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي.

