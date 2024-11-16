شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان حسين الشربينى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان حسين الشربينى الذى اشتهر بأعماله المختلفة وتنوع بها في عالم السينما والتليفزيون والمسرح، وتركت بصمة كبيرة مع جمهوره.

الراحل حسين الشربينى رصيده الفنى يبلغ أكثر من 300 عملاً ما بين السينما والتليفزيون والإذاعة، إلا أنه لم يحصل على دور البطولة مطلقًا ومن أشهر أفلامه "أنا اللى قتلت الحنش"، "إلحقونا"، "أبو كرتونة"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "ضربة شمس"، "اليتيم"، "الذئاب"، "مستر دولار"، "أبو خطوة" ودوره المميز مع النجم عادل إمام فى فيلم " الافوكاتوا "، وحصل على جائزة أحسن ممثل ثان، عن دوره فى فيلم "جرى الوحوش" الذى جسد من خلاله شخصية محامِ شريف يرفض التجاوزات أما أشهر اللازمات التى تعلق بها الجمهور للنجم حسين الشربينى فهى: "حلو إنت يا حلو" و"إيه العبارة" "يا نفيسة".

الفنان الراحل حسين الشربينى قبل عمله فى مجال التمثيل عمل فى أكثر من مهنة فبعد تخرجه من كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع بجامعة القاهرة تسلم وظيفة بالسكة الحديد فى أسيوط واستمر بها 11 يومًا فقط، وعاد إلى القاهرة لعدم حبه للعمل الروتينى، وبعدها عمل صحفيًا بجريدة الجمهورية لمدة 7 أيام، وكان مندوب الجريدة بالجهاز المركزى للمحاسبات ثم ترك الصحافة بحثًا عن مهنة أخرى، كما اشتغل مدرسا فى مدرسة خاصة بمصر الجديدة ثم اتجه بعدها للتمثيل.

فى السنوات الأخيرة من حياة حسين الشربينى، اشتد المرض عليه، وتحديدا مرض السكر، اﻹضافة إلى إصابته بكسر فى مفصل القدم اليسرى مما أبعده عن الفن ليكون آخر ما قدمه الشربينى للفن مسرحية "الملك هو الملك"، ومسلسل إذاعى بعنوان "كلام فى الحب".

وفاة الفنان الكبير حسين الشربينى كانت ملفتة للغاية، ففى 15 سبتمبر عام 2007 رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عاماً، وذلك فى يوم 13 من شهر رمضان المبارك، وتوفى وهو على مائدة الإفطار، ومعه ابنتيه سهى ونهى وشيعت الجنازة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر فى محافظة القاهرة، ليرحل عن عالمنا واحد من أهم فنانى جيله.

