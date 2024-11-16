شكرا لقرائتكم خبر عن ميخائيل جوريفوي: أنا شخص طيب والمخرجون حصروني في أدوار الشر والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان ميخائيل جوريفوي الشخصية الفنية الدولية المكرمة خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بندوة التكريم: التدريب المستمر يعد عنصرًا أساسيًا في تطور أي فنان، ولذلك كنت دائمًا أسعى لتحسين مهاراتي والعمل بجدية لصنع كاست رائع يمكن أن يقدم أفلاماً مميزة. إيماني بالتعليم المستمر لا يتزعزع، حيث أرى أنه بوابة لا نهاية لها للابتكار والتطور. بالرغم من كوني شخصًا معروفًا بطبيعته الطيبة، إلا أن المخرجين غالبًا ما يختارونني لتجسيد أدوار الشخصيات الشريرة والمعقدة.

هذا النوع من الأدوار، على الرغم من تحدياته، يعتبر بالنسبة لي فرصة لاستعراض قدراتي التمثيلية واختبار الجوانب المختلفة من شخصيتي الفنية. فكل دور أقوم به هو بمثابة رحلة جديدة أتعلم منها وأضيفها لرصيدي المهني والشخصي. ولذلك، أحرص دائمًا على أن أكون جاهزًا وبكامل لياقتي الفنية للمشاركة في أعمال تترك بصمة لدى الجمهور وتسهم في إثراء السينما والمسرح. إن الالتزام بالتعلم والنمو يحتل المرتبة الأولى في قائمة أولوياتي، فأنا أسعى دوماً لتحقيق التوازن بين أداء الأدوار المختلفة والاستمرار في التعلم والتطور.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.