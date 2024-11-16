شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للمخرج يسري نصر الله بالقاهرة السينمائي اليوم بعد تكريمه بالهرم الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة السينمائى اليوم السبت ندوة للمخرج الكبير يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر، خلال الدورة الـ 45 للمهرجان، يديرها المخرج تامر عشري بدار الأوبرا المصرية.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس المهرجان حسين فهمي كرما يسري نصر الله خلال حفل الافتتاح الذي أقيم الأربعاء الماضي، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة وقال بعد تكريمه: "أشكر حسين فهمي والوزير على ترشيحي للجائزة، والسينما المصرية العام الحالي أفضل من حيث الإيرادات والمشاركة في المهرجانات الدولية ونحن حراس السينما لأنها وجداننا وأقدم التحية لزملائي السينمائيين الفلسطينيين وقدم في نهاية كلمته الشكر للسينما".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تشهد أيام الفعاليات عددًا كبيرًا من البرامج الفنية الخاصة بإنتاجات السينما الفلسطينية أو أعمال تجسد معاناة الفلسطينيين، إذ تشهد الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.