شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء للفيلم التونسي "نوار عشية" بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت، الفيلم التونسي "نوار عشية" في عرض دولى أول، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويسبقه سجادة حمراء لأبطال العمل والضيوف.

فيلم "نوار عشية" للمخرجة خديجة لمكشر وتبلغ مدته 103 دقيقة، وتدور أحداثه حول دجومدير صالة ملاكمة في حل "هلال" قرب تونس، ويبحث عن بطل يتدرب في صالته القديمة. يعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة، لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية. ماذا سيحدث؟.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".