شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها في إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة هنا الزاهد دور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها وذلك ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية الذى تقوم ببطولته ومقرر عرضه على منصة watch it خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

وتعرض منصة watch it حالياً مسلسل 6 شهور من أعمالها الأصلية، وهو بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولى.

يذكر أن هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، وعادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسنى فى السينما، بعد فيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى عام 2022 وكان من تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه، فيما كانت لهنا الزاهد تجربة درامية مع تامر حسنى فى بداياتها الفنية، وذلك خلال مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.



