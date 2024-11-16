شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا: عزاء عم زوجي مقتصر على المعزين فقط مع تقديرنا للسادة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن موعد عزاء شقيق الراحل خالد صالح وعم زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بمسجد عمر مكرم اليوم السبت بعد صلاة المغرب.

ونوهت هنادي مهنا خلال ستوري على فيس بوك، قائلا: مع كامل التقدير والاحترام والتقدير للسادة الصحفيين، فالحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط.

وكان توفي محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح، حيث كتبت هنادي مهنا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت هنادي مهنا خلال منشورها: "توفى إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم أحمد خالد صالح، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خالد صالح يعرض له في السينمات فيلم الهوي سلطان، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.