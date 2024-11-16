شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة طرب.. مدحت صالح يتألق فى حفل راعى مصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم مدحت صالح خلال حفله الغنائي المقام حاليا بقصر القبة الرئاسي وتنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وقدم وصلة أغاني طربية.

حيث قدم مدحت صالح خلال الحفل أغاني: بعيد عنك لأم كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي ، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان النجم مدحت صالح افتتح حفل مؤسسةً راعي مصر عضو التحالف الوطني، بأغنية "زي ما هي حبها"، وبعدها قدم مجموعة من اشهر أغانيه موجها الشكر إلى الفنانة ريهام عبد الحكيم، كما دعا خلال الحفل شريف منير للصعود على المسرح والمشاركة في العزف على الدرامز.

وكانت ريهام عبد الحكيم قدمت الفقرة الأولى من الحفل، قدمت وصلة طربية، وغنت "مالي وأنا مالي" لوردة، وأغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وأغنية "عيون القلب" لنجاة الصغيرة، و "بتونس بيك" لوردة، وسط تفاعل الجمهور معها.

ومن المقرر أن تذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".



احفل المطرب مدحت صالح



حفل المطرب مدحت صالح



حفل النجم مدحت صالح



حفل مدحت صالح