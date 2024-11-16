شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يكشف عن تعاونه مع مدحت صالح في عمل مسرحي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان شريف منير عن صداقته بالفنان مدحت صالح منذ سنوات طويلة، وذلك خلال حفل مدحت المقام حاليا بقصر القبة الرئاسي.

كما كشف شريف منير بعد صعوده إلى المسرح عن تعاونه مجددا مع مدحت صالح خلال عمل مسرحي جديد بعنوان "مليونيرات"، ومن المقرر عرضه على أحد مسارح بمصر.

وكان النجم مدحت صالح افتتح حفل مؤسسةً راعي مصر عضو التحالف الوطني، بأغنية "زي ما هي حبها"، وبعدها قدم مجموعة من أشهر أغانيه موجها الشكر إلى الفنانة ريهام عبد الحكيم، كما كما دعا خلال الحفل شريف منير للصعود على المسرح والمشاركة في العزف على الدرامز.

وكانت ريهام عبد الحكيم قدمت الفقرة الأولى من الحفل، قدمت وصلة طربية، وغنت "مالي وأنا مالي" لوردة، وأغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وأغنية "عيون القلب" لنجاة الصغيرة، و "بتونس بيك" لوردة، وسط تفاعل الجمهور معها.

ومن المقرر أن تذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".