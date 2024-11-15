شكرا لقرائتكم خبر عن من وردة لنجاة.. ريهام عبد الحكيم تتألق بأغاني الزمن الجميل في حفل راعي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة ريهام عبد الحكيم خلال حفلها الغنائي المقام حاليا في قصر القبة الرئاسي، وتنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بأغاني الزمن الجميل.

فبعد أن بدأت حفلها الغنائي بـ "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، قدمت وصلة طربية، وغنت "مالي وأنا مالي" لوردة، وأغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وأغنية "عيون القلب" لنجاة الصغيرة، و "بتونس بيك" لوردة، وسط تفاعل الجمهور معها، بقيادة المايسترو أحمد عامر .

ومن المقرر أن يحيي بعدها النجم مدحت صالح وصلة طربية أخرى من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها، وتذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".



الفنان-هانى-رمزى



الفنان-هاني-رمزى



المستشار-أمير-رمزي



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيرى



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيري



حفل-المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



ريهام-عبدالحكيم