شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالة الفنان أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

توفيت السيدة نشوى زين العابدين خالة الفنان أحمد خالد صالح قبل مرور 24 ساعة من وفاة عمه الذي رحل فى صباح اليوم.



وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هنادي مهنا حيث نشرت عبر خاصية ستوري بـ حسابها الرسمي إنستجرام وعلقت قائلة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توفى إلى رحمة الله تعالى الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح.



وتابعت: اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



هنادى مهنا

وينافس الفنان أحمد خالد صالح في السينما بفيلمين جديد قبل نهاية العام، حيث انطلق له يوم الأربعاء قبل الماضى الموافق 6 نوفمبر فيلم الهوى سلطان، وينتظر طرح ثانى أفلامه الفستان الأبيض الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجارى بعد عرضه العالمى الأول في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة.

فيلم الهوى سلطان تدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.



