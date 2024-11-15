شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم: أوجه الشكر للحضور وراعي مصر تقوم بدور كبير لدعم المحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم الشكر إلى حضور حفلها الغنائي المقام حاليا بقصر القبة الرئاسي، وتنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به موسسة راعي مصر في دعم الأسر الأكثر احتياجا، قائلة: "موسسة راعي مصر بتقوم بدور مهم في دعم المحتاجين، وانا بشكر كل شخص بيساعد في بناء مصر، وبشكر الحضور على تواجدهم، مقدمة الشكر للمستشار أمير رمزي لرعاية العمل الخيرية في مصر.

وافتتحت ريهام عيد الحكيم حفلها بأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كثوم، وسط تفاعل الجمهور.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".

وكانت مؤسسة راعي مصر وقعت بروتوكولا استيراتيجيا خلال الاحتفالية مع مؤسسة البنك التجاري الدولي ضمن مشروع "أطفال أصحاء"

ويهدف مشروع أطفال أصحاء إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال الغير قادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة، وتقديم العلاج إلى 374 ألف طفل.



الفنان-هانى-رمزى



الفنان-هاني-رمزى



المستشار-أمير-رمزي



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيرى



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيري



حفل-المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



ريهام-عبدالحكيم