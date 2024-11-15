شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تفتتح حفل راعي مصر الخيري بـ"ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلها الغنائي الذي تنظمه مؤسسةً راعي مصر عضو التحالف الوطني بأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.





ومن المقرر أن يقدم النجم مدحت صالح بعدها وصلة طربية لأشهر أغانيه التي يحبها جمهوره، وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات المختلفة.

وفي بداية الحفل وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، قائلا: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط اني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير اوي، يابخت اللي يفرح اخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا انه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعا "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها ، والجاي هيبقى أحسن واحسن".

وكانت مؤسسة راعي مصر وقعت بروتوكولا استيراتيجيا خلال الاحتفالية مع مؤسسة البنك التجاري الدولي ضمن مشروع "أطفال أصحاء"

ويهدف مشروع أطفال أصحاء إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال الغير قادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة، وتقديم العلاج إلى 374 ألف طفل.



الفنان-هانى-رمزى



الفنان-هاني-رمزى



المستشار-أمير-رمزي



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيرى



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيري



حفل-المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



ريهام-عبدالحكيم