شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ المسرحي يكرم نجوم المسرح العربي والعالمي بحفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي نجوم المسرح في مصر والعالم العربي والأوروبي، وذلك خلال حفل افتتاح دورته التاسعة حيث تم تكريم اسم المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة، الفنان والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، كشخصية دولية، وأحمد ابو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة كشخصية عربية.



كما تم تكريم الفنانة حلا عمران من سوريا / فرنسا بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان المصري القدير علاء مرسي بدرع سميحة أيوب التقديري، والنجم العالمي و البروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج الكبير ممدوح الأطرش من سوريا بدرع سميحة أيوب التقديري، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج المصري محمد جبر الفائز بمسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.