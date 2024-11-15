شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي وكريم عبد العزيز ونانسي وماجدة الرومي يدعمون راعي مصر بفيلم تسجيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر التابعة للتحالف المصري للعمل الأهلي، بفيديو مجمع لعدد من الفعاليات المؤسسة ودعمها للأفراد الأكثر احتياجًا.

وتضمن الفيلم التسجيلي عددًا كبيرًا من الفنانين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على الظهور والتحدث عن المؤسسة ودعهما للفقراء، أبرزهم: نانسي عجرم، ماجدة الرومي، كريم عبد العزيز، المخرج بيتر ميمي، إلهام شاهين، داليا البحيري، نهال عنبر، أحمد حلمي، هاني رمزي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.

وكانت مؤسسة راعي مصر وقعت بروتوكولا استيراتيجيا خلال الاحتفالية مع مؤسسة البنك التجاري الدولي ضمن مشروع "أطفال أصحاء"

ويهدف مشروع أطفال أصحاء إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال الغير قادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة، وتقديم العلاج إلى 374 ألف طفل.