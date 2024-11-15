شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي في حفل راعي مصر: لابد من التكاتف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان هاني رمزي الشكر إلى حضور حفل مؤسسة راعي مصر الخيري، المقام حاليًا في قصر القبة الرئاسي، قائلاً: "بشكركم على الحضور وفرحان بيكم وفكرتوني بحفلات زمان، مبسوط أني معاكم النهاردة، ووجودكم النهاردة وكل تذكرة اتقطعت في الحفلة هيفرح ناس كتير أوي، يابخت اللي يفرح أخواتنا المحتاجين وكل جنيه دفعتوه اتأكدوا أنه هيروح ليهم".

كما أشار "رمزي" أنه لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة"، متابعًا: "ولازم نحافظ على بلدنا ونعمل كل جهد ليها، والجاي هيبقى أحسن وأحسن".

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.

وبدأ الحفل الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر التابعة للتحالف المصري للعمل الأهلي، بفيديو مجمع لعدد من فعاليات المؤسسة ودعمها للأفراد الأكثر احتياجا، وتضمن الفيلم التسجيلي عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على الظهور والتحدث عن المؤسسة ودعهما للفقراء، أبرزهم: نانسي عجرم، ماجدة الرومي، كريم عبد العزيز، المخرج بيتر ميمي ، إلهام شاهين، داليا البحيري، نهال عنبر، أحمد حلمي، هاني رمزي.

وكانت مؤسسة راعي مصر وقعت بروتوكولا استيراتيجيا خلال الاحتفالية مع مؤسسة البنك التجاري الدولي ضمن مشروع "أطفال أصحاء"

ويهدف مشروع أطفال أصحاء إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال الغير قادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة، وتقديم العلاج إلى 374 ألف طفل.



الفنان-هانى-رمزى



الفنان-هاني-رمزى



المستشار-أمير-رمزي



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيرى



المطربة-ريهام-عبد-الحكيم-فى-حفل-راعي-مصر-الخيري



حفل-المطربة-ريهام-عبد-الحكيم



ريهام-عبدالحكيم