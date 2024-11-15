شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ: "سعيد لتواجدي اليوم في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، هذا الحدث الفني الرائد على أرض سيناء الغالية الذي يجسد الطموح والإبداع والأمل في مستقبل زاهر واستثمار في طاقاتكم الإبداعية التي ستشكل حاضر ومستقبل المشهد الثقافي المسرحي، المهرجان الذي تطور ليصبح منصة عالمية، وملتقى لمواهب وإبداعات من ثقافات متعددة.

ويقدم مساحات حرة للمسرح الطموح والأفكار المتجددة التي تهدف إلى التأثير الإيجابية، حيث إن الشباب هم عماد المستقبل، وطاقاتهم الإبداعية هي ثروتنا الحقيقية، فإننا نوفر للشباب فرصة للتعبير عن مواهبهم، ولتطوير أفكارهم، وللارتقاء بإمكاناتهم الفنية، ولذلك وزارة الثقافة تهتم بدعم ورعاية هذا المهرجان، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا لتعزيز الثقافة والفن كركيزة للتنمية المجتمعية.

ومن جانبه أعرب دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته بحفل الافتتاح عن فخره واعتزازه باستضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث الفني الكبير، مشيرًا إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعدّ جسرًا ثقافيًا بين الشباب المبدعين من مختلف دول العالم، ويعكس صورة مصر الحضارية كوجهة عالمية للفنون والثقافة.

وأكد المحافظ على الدور الحيوي الذي تلعبه الفعاليات الثقافية في تعزيز السياحة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المدينة ليست فقط مقصدًا سياحيًا، بل أيضًا مركزًا للفن والإبداع، موضحًا أن المحافظة تواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز مكانة المهرجان على المستوى الدولي وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من جميع أنحاء العالم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.