شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى البستاوى تكرم الفائزين بمسابقات مهرجان شرم الشيخ المسرحى بحفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة إنجي البستاوي مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال كلمتها بافتتاح الدورة التاسعة من المهرجان: سعيدة بوجودي اليوم بينكم، لقد شهدت تسع سنوات من الكفاح والفن والإبداع منذ أن بدأنا هذا المهرجان، ففي البداية، لم يكن هناك مسرح بشرم الشيخ، وكنا نبنيه بجهدنا وباستخدام الأخشاب، واستمرينا بذلك حتى الدورة الثالثة عندما تم بناء المسرح بشكل دائم، أنا فخورة بكل ما وصل إليه المهرجان اليوم والتقدم الكبير الذي حققناه.

وتابعت: والآن دعوني أكرّم شباب المستقبل الذين فازوا بمسابقات المهرجان المختلفة مسابقة فاطمة المعدول بالتأليف المسرحي، ومسابقة البحث العلمي مسابقة أبو الحسن سلام، ومسابقة عصام السيد للعمل الأول في الإخراج المسرحي، فخورة بهم وأتمنى لهم مزيدا من الإبداع.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15وحتى 20 من شهر نوفمبر ، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.