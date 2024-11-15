شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في قصر القبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلاً غنائيًا بعد قليل، ضمن احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بقصر القبة الرئاسي، ويجرى حاليًا الاستعدادات والتجهيزات النهائية للحفل.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات.



حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم



حفل مدحت صالح

وكانت مؤسسة راعي مصر وقعت بروتوكولا استيراتيجيا خلال الاحتفالية مع مؤسسة البنك التجاري الدولي ضمن مشروع "أطفال أصحاء"

ويهدف مشروع أطفال أصحاء إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال الغير قادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة، وتقديم العلاج إلى 374 ألف طفل.

وكان مدحت صالح قدم حفلا غنائيا مؤخرا بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه مهدي السيد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه ومنها "كوكب تاني" و"المليونيرات" و"حبيبي يا عاشق" و"زى ما هي حبها" و"العصفورة" و"لحظة تاريخية"، واختتم الحفل بأغنية "ابن مصر" وسط تفاعل كبير من الجمهور.