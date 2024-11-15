شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وعلاء مرسى وأحمد وفيق على السجادة الحمراء بمهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم المسرح في مصر والعالم العربي والعالمي على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وظهر على السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل كل من الفنان علاء مرسي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة منال سلامة، والفنان أحمد وفيق، والفنان مفيد عاشور، والمخرج الكبير عصام السيد، د. ليفان خيتاجوري رئيس الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، النجم والبروفيسور الروسي ميخائيل جوريفوي.



منال سلامة



وزير الثقافة ومازن الغرباوى



احمد وفيق



علاء مرسى وبوسى شلبى

وحضر كذلك الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، والفنانة التونسية صابرين شعباني، مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة أحمد بو رحيمة، الفنانة حلا عمران، الدكتور سيد خاطر، المخرج محمد جبر، الكاتب المسرحي ابراهيم الحسيني، الفنان العالمي قسطنطين كرياك، المخرج ممدوح الأطرش، الدكتور سعيد السيابي، والكاتبة والفنانة أريكا مولدفان، السينوغراف دكتور باول دوبسكي، المخرج الدكتور ادونيس فليبي، الدكتورة عبير فوزي، السينوغراف جين يونج يون، الدكتورة كاملة الهنائي، المخرج كابيلا ايرديلكارا عضو لجنة تحكيم مسابقة المونودراما دراما، أحمد الرواس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، عادل شمس عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل والنشء، المخرج عماد الشنفري، والفنان فيصل الدرمكي، والإعلامي ماجد لفتة العابد الفنان أحمد شاكر، الدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية بروما، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف، المذيعة بوسي شلبي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا دكتور ثامر العربيد، الفنان أحمد شاكر، الفنانة عزة لبيب .

كما حرص على الحضور والدعم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ومحافظ جنوب سيناء سيادة اللواء خالد مبارك.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.