شكرا لقرائتكم خبر عن "المسرح من أجل السلام" تفتتح فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي يفتتح دورته التاسعة بأغنية "المسرح من أجل السلام"، وذلك خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ وقدمته الفنانة السورية مروة الأطرش، وشهد حضور نخبة من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب.

الأغنية تُعدّ تحية فنية ورسالة سلام للعالم، وهي من كلمات الشاعر طارق علي، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، وقدمتها المطربة سيرا وهي موهبة جديدة يدعمها مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، في إطار اهتمام المهرجان بدعم الفنانين الشباب والوجوه الجديدة.





مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 وحتى 20 من شهر نوفمبر، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.