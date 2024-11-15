شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي تصطحب ابنها في عرض "وين صرنا" بمهرجان القاهرة وترفع علامة النصر والان مع تفاصيل الخبر

اصطحبت الفنانة رزان مغربي ابنها في أول ظهور له على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الوثائقي "وين صرنا" الذي يعرض بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ورفعت علامة النصر دعمًا لفلسطين وهو ما فعله ابنها أيضًا، والتقطت بعض الصور أثناء تقبيلها لابنها.



رزان مغربى تقبل ابنها



رزان مغربى وابنها

وحضر كل من، حسين فهمي وسوسن بدر وشريف رمزي وهند عبد الحيم وراندا جبر، كندة علوش، رانيا فريد شوقى، رشا مهدي، عمرو محمود ياسين، ركين سعد، بسنت صيام، عمرو منسي، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، سمية الالفي، هند عاكف، الفت عمر، ليلي علوي، يوسف الشريف، ميىهان حسين، دنيا صلاح عبدالله.

واحتفلت النجمة التونسية درة بعرض فيلمها "وين صرنا" الذي يعرض بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 علي السجادة الحمراء واصطحبت معها ابطال وبطلات الفيلم حيث ارتدن جميعا الزي الفلسطيني.

ويأتي العرض الثاني لفيلم "وين صرنا" يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بسينما الزمالك، أما العرض الثالث سيكون يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بمركز الثقافة بالتحرير

ويحكي فيلم "وين صرنا" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".