شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن معرض كريستيان ديور "مصمم الأحلام" في موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن معرض كريستيان ديور "مصمم الأحلام" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي ينطلق العرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، حيث نشر آل الشيخ صورة دعائية للمعرض وعلق عليها: "تجربة فريدة في معرض كريستيان ديور: مصمم الأحلام في انتظاركم.. مع فساتين نادرة ارتدتها أشهر الشخصيات وقطع ديور الكلاسيكية.

يقام المعرض ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، ويُقام في المتحف الوطني السعودي بالمربع التاريخية، ويُعد هذا المعرض إعادة ابتكار لسيرة ديور الفنية تحت إشراف فلورنس مولر وناتالي كرينير، حيث يسرد أكثر من سبعين عامًا من الإبداع في عالم الموضة الراقية، بدءًا من عنوان ديور الأيقوني في شارع مونتين بباريس وصولاً إلى شغفه بالحدائق وقصر فرساي.

وكانت "كريستيان ديور"، قد قدمت في ديسمبر من عام 2022، عرضًا لمجموعتها الخاصة بخريف عام 2023 أمام الأهرامات في مصر، وذلك حدث للمرة الأول بتنظيم عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر، وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المعالم التاريخية في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصًا للعرض.