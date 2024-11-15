شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بصي بصة" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بصى بصة" من كلمات وألحان حسون وتوزيع وسام عبد المنعم، وشاركه فى الأغنية حسون.

كان قد طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.وطرح مؤخرًا النجم سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

وطرح أيضا النجم سامو زين، مؤخرًا، أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس، وعن الأغنية يقول ساموزين، إنها من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعي