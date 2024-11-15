شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن قائمة الأعمال المنافسة على جائزة القلم الذهبى للأدب والان مع تفاصيل الخبر

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن القائمة الطويلة المنافسة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، وذلك من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتضمنت القائمة 47 عملاً موزعة على عدة فئات رئيسية، الأولى وهي "الرواية" بواقع 30 عملاً، تليها فئة والثانية "الرواية المترجمة" وتضم 7 أعمال، أما الفئة الثالثة بعنوان "السيناريو" بـ 10 أعمال، وتم نشر هذه الأعمال عبر الموقع الالكترونى الرسمي للجائزة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأعمال المرشحة ضمن القائمة القصيرة يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد أن أغلق باب التقديم في الـ 30 من سبتمبر الماضي، وسيتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025.



تركي آل الشيخ يعلن قائمة الأعمال المنافسة على جائزة القلم الذهبى

وتكرّم جائزة القلم الذهبي الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة، كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة.

وللجائزة مسارات ستة مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار.

أما جوائز مسارات الرواية فستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

أما أفضل عمل روائي مترجم ستكون جائزته 100 ألف دولار، وأفضل ناشر عربي فسيحصل على 50 ألف دولار، فيما ستكون جائزة الجمهور 30 ألف دولار.