شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يفتتح معرض دولبى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معرض دولبى ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وهم بشرى وخالد عبد الجليل وهشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما وصبرى فواز وأحمد مجدى والمنتج محمد العدل وميرفت أبو عوف ونبيل على ماهر.

ويقدم معرض دولبى تجربة فريدة تتيح لزوارها استكشاف أحدث تقنيات الصوت والصورة في عالم السينما، ويعد هذا المعرض تعاونًا بين المهرجان وشركة دولبي، الرائدة عالميًا في تطوير تكنولوجيا الصوت والمرئيات، ويهدف إلى تعزيز تجربة المشاهد السينمائية ونقلها إلى مستوى جديد.

يتضمن "دولبي إكسبيرينس" مساحات تفاعلية تعرض تقنيات الصوت المحيطي Dolby Atmos، وتقنية الصورة Dolby Vision، مما يسمح للزوار بمعايشة لحظات من الأفلام وكأنهم داخل الحدث.

هذه الخطوة تمثل جزءًا من التزام مهرجان القاهرة بتحديث البنية التحتية للسينما في مصر، ودعم صناع الأفلام بتقديم محتوى عالي الجودة يجذب الجمهور المحلي والدولي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".