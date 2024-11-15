شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الصالون" إخراج دينا أمين على مسرح الفلكى بداية من 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

على مسرح الفلكي يبدأ عرض مسرحية "الصالون" إخراج الدكتور دينا أمين يوم 19 نوفمبر ويستمر حتى 23 من نفس الشهر، وذلك بعد عرضه على مسرح "ملك جبر" أيام 11 و13 و14 نوفمبر.

عرض "الصالون" بطولة مريم اشرف زكي في دور (ابتهال)، وحنين الدمرداش في دور (هند)، وملك الليثي في دور (سُمية)، وكتابة نور قبطان، وديكور وإضاءة جون هوي، وملابس نرمين سعيد، وإعداد موسيقي محمد الليثي، والمدير التقني محمد طلعت،

المسرحية تروي قصة صالون تجميل في القاهرة، حيث يسعى الموظفون والعملاء سواسية إلى الهروب و التحول، وتتقاطع الحياة وتتكشف الصراعات الخاصة في خضم الروتين اليومي.

مخرجة المسرحية د. دينا أمين حاصلة علي ماجستير في الفنون الجميلة، ودكتوراه في المسرح، وأستاذة مشاركة في المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقبل انضمامها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عملت أمين أستاذًا مشاركًا في الدراما والأداء بجامعة القاهرة لمدة عشر سنوات، حيث قامت بالتدريس والإخراج.

كانت أيضًا أستاذة مساعدة في المسرح بجامعة فيلانوفا وأستاذة زائرة في جامعة جورج تاون، وشغلت منصب المدير العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي من 2014 إلى 2019، وحاصلة على دكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة بنسلفانيا وعلى ماجستير في الإخراج من جامعة كارنيجي ميلون، وحازت أمين على جائزة West Coast Drama Clan Award (على شرف ويليام بول) لأفضل مخرج في CMU عن إنتاجها لفيلم إبسن سيدة من البحر، وألفت كتاب بعنوان " ألفريد فرج والمسرح المصري " (2008) ، وأخرجت من قبل "الفرافير" (فليب فلوب وسيده، 2017)، أردن (اقتباس مصري من حلم ليلة منتصف الصيف، 2016)، ماتسانافنيش (لا تسميني، 2015) سجن النساء، ومؤخرًا قدمت عرض "بنك القلق" لتوفيق الحكيم.



