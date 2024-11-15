شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يصل شرم الشيخ لافتتاح تاسع دورات مهرجان المسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

وصل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لحضور فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وافتتاح الدورة التاسعة، المقرر انطلاقها اليوم من داخل مسرح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفد من إدارة المهرجان برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وجدير بالذكر أن الوزير في لقاء سابق بمكتبه مع إدارة المهرجان

أكد دعم الوزارة مشيراً أن المهرجان يدعم الشباب ويحقق طموحاتهم الفنية ويحدث تواصل ثقافي بين الأجيال بتكريم الرواد والأساتذة الكبار مع الشباب، بالإضافة أن استمرارية انعقاد المهرجان في سيناء يؤكد على التوجه نحو تحقيق العدالة الثقافية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15وحتى 20 من شهر نوفمبر ، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وزير الثقافة يصل شرم الشيخ



وزير الثقافة