شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يفتتح أيام القاهرة للسينما.. ويؤكد: نستخدم التكنولوجيا لتقديم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

افتتح النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى ضمن فعاليات الدورة الـ45، أيام القاهرة لصناعة السينما والسوق الخاص بها.

وحضر الافتتاح بشرى وخالد عبد الجليل وهشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما وصبرى فواز وأحمد مجدى والمنتج محمد العدل وميرفت أبو عوف ونبيل على ماهر.

وقال حسين فهمى، فى كلمته خلال الافتتاح "السينما المصرية لها باع كبير وعريقة ومستمرة ونستخدم التكنولوجيا لتقديم كل ما هو أفضل فى صناعة السينما، ومهرجان القاهرة مهرجان عريق ويصنف درجة أولى وفيه فعاليات كثيرة جدًا ويعرض فى المهرجان 190 فيلمًا من جميع الدول العربية وأفريقيا والصين وعشر أفلام عرض أول".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".