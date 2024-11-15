شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيخ ينتظر طرح فيلم عالمى ويصور مسلسل صفحة بيضا.. في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم المصرى العالمى سامي الشيخ بـ عيد ميلاده، حيث ولد الشيخ فى 15 نوفمبر من عام 1981، بالقاهرة.

لمع اسم الشيخ فى رمضان من العام الماضى بعد ان شارك فى بطولة مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز بـ شخصية برزك أميد، التى قدمها الشيخ بشكل احترافى مما جعلها واحدة من أهم شخصيات دراما رمضان، التى حازت على اهتمام من كثير من متابعى الأعمال الدرامية المهمة.

ويقوم حاليا الشيخ فى تصوير مشاهده فى المسلسل الجديد صفحة بيضا الذى يقوم ببطولته أمام النجمة حنان مطاوع، وكشف في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يجسد شخصية تدعى "إياد" ضابط مباحث يحقق في جريمة قتل ضمن أحداث العمل الجديد، الذى سيطرح قبل نهاية العام الجارى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



سامي الشيخ



سامي الشيخ

كما شارك الشيخ فى بطولة فيلم Run العالمى، الذى يطرح قريبًا فى دور العرض حول العالم، وتم تصويره فى أبريل الماضى في جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول أفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.

وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لـ إيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الشيخ في فيلم عالمى، حيث ظهر في مجموعة من الأعمال المهمة منها Transformers: Dark of the Moon، American Sniper، S.W.A.T.، وغيرها من الأعمال العالمية التى تنوعت ما بين أفلام ومسلسلات.