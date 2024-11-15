شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عرضًا فى القائمة العربية والأفريقية بأيام قرطاج المسرحية بدورته الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض العربية والأفريقية المشاركة في دورته الخامسة والعشرين، والتي تبدأ من يوم 23 إلى 30 نوفمبر 2024، واختارت لجنة المشاهدة واختيار العروض 12 عرضًا مسرحيًا من مختلف الدول.

تضم قائمة العروض المشاركة في الدورة الـ 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية الأعمال التالية: " آن لمملكتي أن تكون "لأوديل سانكرا من دولة بوركينا فاس، وعرض "أنا هكذا... تقبلني أو ترفضني " لعبدون فورتوني كومبا من الكونغو، وعرض "آيس دريم" لوليد عمر الألفي من السودان، وعرض "العاصفة" لعدي الشّنفري من سلطنة عمان، وعرض "سقيفة" لسليمان قطان من الجمهورية العربية السورية، وعرض " كاميرا" لمجد القصص من الأردن، وعرض "مونولوج لنورس برّو" من الجمهورية العربية السورية، وعرض "نجع الغيلان" لتوفيق قادربوه من ليبيا، وعرض "وين رايحين ؟" لحيدر منعثر من العراق، وعرض "ما قبل المسرح" لسعيد زكرياء من الجزائر، وعرض "اصطياد" لمهند كريم من الإمارات العربية المتحدة، وعرض "ترانزيت طرابلس" لكارولين حاتم من لبنان.



العروض المشاركة بمهرجان أيام قرطاج المسرحية



مهرجان أيام قرطاج المسرحية



العروض المشاركة بمهرجان أبام قرطاج المسرحية

الهيئة المديرة للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية، يديرها محمد منير العرقي المدير الفني رئيس لجنة التنظيم، نصاف بن حفصية، مستشارة فنية مساعدة مدير، عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الأشراف، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني مدير البرمجة، محمد الهادي بالخير المستشار الفني مدير تقني، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية والتربصات، غازي الزغباني مستشار فني ومشرف على حفلي الافتتاح والاختتام، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.



العروض المشاركة بمهرجان أيام قرطاج المسرحية



الدورة الـ25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية