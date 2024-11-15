شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يكرم النجم السوري الكبير دريد لحام والان مع تفاصيل الخبر

يكرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية النجم السوري الكبير دريد لحام خلال دورته الخامسة والعشرين والتي من المقرر انطلاقها يوم 23 نوفمبر الجاري خلال حفل الافتتاح بالمسرح البلدي.

دريد لحام نجم عربي كبير وله باع طويل علي خشبات المسارح ، ويقدم دائما أعمالا متنوعة تعبر عن المواطنة والإنسانية، ومن أهم النسرحيات التي قدمها : قضية وحرامية- 1974، ضيعة تشرين- 1974، غربة- 1976، كاسك يا وطن- 1979، شقائق النعمان- 1987، صانع المطر- 1992.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.

ويدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية نخبة من الفنانين والمسرحجيين التونسيين وهم: محمد منير العرقي المدير الفني رئيس لجنة التنظيم، نصاف بن حفصية، مستشارة فنية مساعدة مدير، عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الأشراف، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني مدير البرمجة، محمد الهادي بالخير المستشار الفني مدير تقني، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية و التربصات، غازي الزغباني مستشار فني و مشرف على حفلي الافتتاح والاختتام، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.