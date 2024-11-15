شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة دخل الربيع يضحك: حياة النساء معقدة ومربكة وفيلمي يتناولها بشكل واقعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام العرض العالمي الأول للفيلم المصري دخل الربيع يضحك يوم الإثنين 18 من نوفمبر الجاري على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المسابقة الدولية في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور صناعه ونخبة من نجوم الفن في مصر والعالم من ضيوف المهرجان.

الفيلم هو المشاركة المصرية الوحيدة في المسابقة الدولية لهذه الدورة وسيقام له عرض ثاني يوم 20 من الشهر نفسه بسينما الزمالك.

على صعيد آخر كانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت الإعلان التشويقي للفيلم والذي تدور أحداثه خلال فصل الربيع، ويتناول أربع حكايات نسائية يتشابه تصاعدها الدرامي بملامح فصل الربيع في بلادنا مع وقع قدومه المبهج ثم انفجار غضبه برياح الخماسين الترابية القاسية قبل ان يهطل المطر ليغسل رمال العاصفة. يأتي الخريف ليجدد دورة الطبيعة و ليختم الاحداث بنهاية غير متوقعة.

وقالت مخرجة الفيلم نهى عادل: "إن قصة الفيلم تطاردها منذ عام 2019" وتمكنت من كتابتها وإخراجها في شكل مجموعة من الحكايات المجزأة في أول عمل روائي طويل لها.

وأكدت: "لقد أدركت التأثير الكبير الذي يتركه تعاقب الفصول على رؤيتي للمشاعر الانسانية المربكة، فبدأت أدرك الخيوط المشتركة والروابط الدقيقة بين قصصي، وبدءت بالربيع ليتماس مع الحكايات و تناقضات مواقفها و ابطالها؛ فبالنسبة لي، يظل الربيع موسمًا قاسيا،و تعكس حكايات الفيلم مواقف واقعية لاتنسى شهدتها أو سمعتها أو ربما كنت انا نفسي مختبئة في احدى الحكايات."

وأشارت المخرجةً لتأثرها برباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين في قصيدته الجميلة الشجية عن الربيع المكونة من أربعة مقاطع والتي استخدمت مطلعها كعنوان يصف فيلمها وصفا معبرا:

دخل الربيع يضحك لقاني حزين

نده الربيع على اسمي لم قلت مين

حط الربيع أزهاره جنبي وراح

وإيش تعمل الأزهار للميتين

عجبي

ومن جانبها، كشفت منتجة الفيلم كوثر يونس، كواليس العمل قائلة: "منذ البداية، ألهمني تصميم نهى عادل الثابت على إحياء هذا المشروع بشكل كبير، وعلى الرغم من العقبات التي لا حصر لها".

وتابعت: "هدفنا هو توفير منصة للأصوات النسائية، وإلقاء الضوء على المشاعر الخفية وراء موسم الربيع المبهج، ونسعى إلى تحدي تهميش أصواتهن في عالم غالبًا ما يتجاهلهن، فكان التزامنا بإنتاج عمل يركز على المرأة لا يقتصر على الشاشة، بل يمتد إلى فريقنا الذي يعمل خلف الكواليس، والذي توحد لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع"، وأضافت: "بفضل فهمنا لتعقيدات التجربة النسائية".

يُشار إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبدالله، من بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر.



أبطال فيلم دخل الربيع يضحك