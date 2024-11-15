شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الميراث" بمهرجان القاهرة السينمائي وسجادة حمراء لأبطاله غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض غدا السبت، الفيلم الأمريكي الروائي "الميراث"، ضمن برنامج "صنعت في مصر" وهي أفلام جرى تصويرها في مصر حديثًا، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويسبقه سجادة حمراء لأبطال العمل والضيوف.

فيلم "الميراث" تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في تمام الساعة 3 عصراً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراجنيل بيرجر.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".