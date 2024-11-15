شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "أنا ما زلت هنا" و"برج القوة" و"داهومى" خارج المسابقة بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم فيلم "أنا مازلت هنا"، وفيلم "برج القوة"، وفيلم "داهومي" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

فيلم "أنا مازلت هنا" روائي تدور أحداثه في البرازيل عام 1971، حيث تقبع البلاد تحت قبضة الديكتاتورية العسكرية، تُجبر يونيك بايفا، وهي أم لخمسة أطفال، على رسم ملامح جديدة لذاتها بعد أن تعرضت عائلتها لعنف عشوائي من قبل الحكومة.

وتستند هذه القصة إلى مذكرات مارسيلو روبنز بايفا، وتصور جزءًا مهمًا من التاريخ المخفي للبرازيل.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو إنتاج مشترك بين البرازيل وفرنسا، من إخراج والتر ساليس.

أما فيلم "برج القوة" فهو روائي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية في يوغوسلافيا، حيث يفر طفل مسيحي من الفاشيين الذين قتلوا والديه ويجد ملاذاً في منزل نور دوكا، المسلم الألباني، ويواجه نور معضلة أخلاقية: هل يسلم الطفل لحماية عائلته أم يخاطر بكل شيء لإنقاذ هذا الغريب الصغير؟.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 97 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو إنتاج مشترك بين مونتينيغرو، وصربيا، وألمانيا، وكرواتيا، من إخراج نيكولا فيكتشافيك.

وفيلم "داهومي" هو فيلم وثائقي تدور أحداثه مع نهاية القرن التاسع عشر، نهبت الاستعمارية الفرنسية آلاف القطع الأثرية من أفريقيا. في نوفمبر 2021، كانت ستة وعشرون من الكنوز الملكية لمملكة داهومي على وشك مغادرة باريس للعودة إلى وطنها الأصلي، جمهورية بنين الحالية. إنها نظرة جديدة من الحاضر إلى الماضي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 68 دقيقة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بسينما الزمالك 1، وهو من إخراج ماتي ديوب، وإنتاج فرنسا والسنغال وبنين.



انا ما زلت هنا



فيلم داهومى