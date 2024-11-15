شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "فى عز الضهر" خلال ديسمبر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

عادت الحياة من جديد إلى فيلم في عز الظهر الذي يعد أولى بطولات الفنان العالمى المصرى مينا مسعود في السينما المصرية، حيث قرر صناعه أخيراً طرحه في دور العرض السينمائى خلال شهر ديسمبر المقبل بعد عامين من التأجيل، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022.

فيلم فى عز الظهر يجمع مينا مسعود وإيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافياويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مينا مسعود بدأ منذ فترة تصوير فيلم مصرى جديد يحمل اسم "عيسى" تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، رنا رئيس، محمود حجازى، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتوقف الفيلم بعد يومين تصوير ومن المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة.

فيما قدمت إيمان العاصى مؤخراً بطولة مسلسل "برغم القانون" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.