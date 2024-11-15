شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد وزينة يصوران الدشاش في جمعية عرابي بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

انتقل النجمان محمد سعد وزينة إلى جمعية عرابى بالعبور لتصوير عدد من مشاهد فيلمهما الجديد الدشاش، وذلك بعدما صورا عدد من المشاهد في أماكن متفرقة بالقاهرة على مدار الأسبوعين الماضين، حيث انطلق الفيلم بعد أشهر من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز ومقرر طرحه فى دور العرض العام المقبل.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

حيث يعيد الفيلم محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات وتحديداً منذ تقديم فيلم محمد حسين الذى تم عرضه عام 2019، وشارك في بطولته مى سليم، سمير صبرى، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومى فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدى الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى ومن تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

زينة تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث انتهت مؤخراً من تصوير فيلم بنات الباشا المأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.