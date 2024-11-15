شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان الراحل خالد صالح.. وهنادي مهنا تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل، محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح، حيث كتبت هنادي مهنا عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".



هنادي مهنا عبر صفحتها

وتابعت هنادي مهنا خلال منشورها: "توفى إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم أحمد خالد صالح، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خالد صالح يعرض له في السينمات فيلم الهوي سلطان، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.