شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وياسمين صبري إلى الجونة لتصوير الأرض السودا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجمان كريم عبد العزيز وياسمين صبرى للسفر إلى مدينة الجونة لتصوير عدد من مشاهد فيلمهما الجديد الأرض السودا الذى انطلق خلال الأيام الماضية للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

وصور النجمان كريم عبد العزيز عدد من مشاهد الفيلم ما بين المنصورية ووسط البلد خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عودتهما من تركيا، حيث صورا فى اسطنبول لمدة 4 أيام كاملة، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك فريق العمل إلى ايطاليا للتصوير فى العاصمة روما خاصة وأن الأحداث تعتمد على التنقل بين أكثر من دولة.

ويجسد كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم الأرض السودا شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، تتعرف على كريم العزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.

وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم "الأرض السودا"، بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وتجسد ياسمين فى الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

وبدوره يكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سوياً فيلم بيت الروبى الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمعه مع بيتر ميمي بعد عملهما في 3 مسلسلات أيضاً هي الاختيار الجزء الأول والثاني والحشاشين.

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.