شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء لفيلم "وين صرنا" أولى تجارب درة الإخراجية بمهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة، الفيلم الوثائقي "وين صرنا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 أولى أفلام النجمة درة إخراجياً وإنتاجياً وتبلغ مدته 79 دقيقة، ويسبقه سجادة حمراء لأبطال العمل والضيوف.

ويشهد العرض العالمي الأول لفيلم "وين صرنا" اليوم الجمعة 15 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء، بدار الأوبرا المصرية، ويأتي العرض الثاني يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بسينما الزمالك، أما العرض الثالث سيكون يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بمركز الثقافة بالتحرير

ويحكي فيلم "وين صرنا" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".