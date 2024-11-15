شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تنضم للموسم الثانى من Wednesday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع Variety من مصدر لم تعلن عنه، عن مشاركة المغنية العالمية ليدى جاجا في الموسم الثاني من مسلسل "Wednesday"، بالرغم من عدم رد منصة نتفليكس على الخبر.

لم يتم الكشف عن طبيعة دور جاجا، لكن المصادر تقول إنه سيكون ظهورًا قصيرًا خلال الموسم الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا على نتفليكس، والذي يتم تصويره حاليًا في أيرلندا.

كما تقول المصادر إن فريق الإنتاج حاول زيادة مساحة دور جاجا في المسلسل، لكن ذلك لم ينجح في النهاية.

العمل من إخراج المخرج تيم بيرتون ويدور حول الابنة الفخرية لعائلة آدامز التي تقوم بدورها الممثلة الشابة جينا أورتيجا، ومن بين الممثلين الذين انضموا إلى أورتيجا، كاثرين زيتا جونز بدور والدتها مورتيسيا آدامز، ولويس جوزمان في دور أخيها جوميز آدامز، وفريد أريميسن في دور العم فيستر، وإسحاق أوردونيز في دور باجسلي أدامز، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين جويندولين كريستي، جيمي ماكشين، بيرسي هاينز وايت، هانتر دوهان، إيما مايرز، جوي صنداي، نعومي أوجاوا، موسى مصطفى، جورجي فارمر، ريكي ليندهوم، وكريستينا ريتشي.

وتدور قصة مسلسل Wednesday حول الشخصية الفخرية وهي تحضر أكاديمية نيفرمور، وهي مدرسة حيث يتمتع الأطفال الخارقون بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن Wednesday من تحسين مهاراتها النفسية، من خلال التعامل مع طلاب وشخصيات أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة، بالإضافة إلى إيقاف موجة القتل الوحشية، كل ذلك أثناء محاولتها التنقل في علاقاتها الجديدة في المدرسة.