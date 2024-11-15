شكرا لقرائتكم خبر عن العازف الفلسطيني فراس شرافي: أهلي درسوا الموسيقى في مصر ووجدت موهبتي في آلة القانون والان مع تفاصيل الخبر

أكد عازف القانون الفلسطيني فراس شرافي، أن جد وخاله درسوا الموسيقى في مصر وجده بعد أن عاد إلى غزة انشأ معهد موسيقي وبدأت قصته هو مع آلة القانون وعمره 5 سنوات، قائلا: "قصتي مع القانون بدأت وعمري 5 سنوات ومعهد موسيقي الذي انشأه جدي كان فيه طلاب دائما ما يعزفوا على مختلف الآلات الموسيقية.

وأضاف العازف الفلسطيني فراس شرافي، خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، أنه وجد موهبته في عزف آلة القانون وجرب العزف على كذا آلة ولم يعجب بهم، مضيفا: "آلة القانون عجبتني وخالى كان يدرس في مصر بمعهد الموسيقى العربية، ورحت على المعهد وعزفت على القانون وأول عزف كان اغنية نسم علينا الهوا".

وتابع: "في الأول جدي تبنى موهبتي وبعدين كان خالي ومتابعة الخال مستمرة وهو استاذي في المجال واسمه ابراهيم النجار".