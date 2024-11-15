شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يتألق بأجمل أغانيه على مسرح البالون بحضور تامر عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم إيهاب توفيق واحدة من أقوى حفلاته على خشبة مسرح البالون، ورفع شعاركامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، بدأها بأغنية سحراني ليل ونهار، وبعدها قدم أغاني منها أكتر من كدة، قلبي مش مرتاحله، وملهمش في الطيب، ومراسيل، وغيرها والتي تفاعل معهم جمهوره بالرقص.

وقدم النجم ايهاب توفيق التحية للنجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الذى حرص على حضور الحفل، كما حرصت على الحضور النجمة لقاء سويدان.

وقبل حفل النجم إيهاب توفيق شهد استعراض لفرقة رضا للفنون الشعبية، كما شهد الحفل استعراض الزار للفرقة القومية.

وطرح مؤخرا النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

يذكر أن أغنية "أيوة يا غشاش"، تم تأجيلها لعدة ايام تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، وأهل غزة فيما يواجهونه من قوات الاحتلال الصهيونى.

أغنية "أيوة يا غشاش"، عاد بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.



إيهاب توفيق يتألق بأجمل أغانيه على مسرح البالون



إيهاب توفيق يتألق بأجمل أغانيه على مسرح البالون