شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج The Contract مازحا: لا أعرف اذا كان الشيطان الحقيقى هو زوجتى أو كيفن سبيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المخرج العالمي ماسيمو باولوكي، بعد عرض فيلمه The contract، بقسم العروض الخاصة، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا:" أريد أن أشكر زوجتي، علي مساندتها لي في حياتنا وعلي كتابتها هذا الفيلم، مازحا أنه لا يعرف إذا كان الشيطان الحقيقي هي زوجته أو كيفن سبيسي بطل الفيلم بعد كتابتها للعمل".

وأشار باولوكي قائلا:" أن أبطال العمل تحدثوا باللغة الانجليزية بالرغم من تصويره في إيطاليا لأسباب تسويقية"، موجها الشكر لأبطال فيلم The contract الحاضرين والجمهور المصري.

فيلم "The contract" تدور أحداثه في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.