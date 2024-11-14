شكرا لقرائتكم خبر عن فنان إمارتى يعلن وفاة الفنان جمال الجسمى شقيق حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور الفنان الإماراتي حبيب غلوم عن وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي، حيث كتب على حسابه، " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في #الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون".



وفاة شقيق حسين الجسمي

الفنان حسين الجسمي أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الوطن العربى، فقدم الكثير من الأغانى الرومانسية التي تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءًا كبيرًا من أغنياته من نصيب مصر التي أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى في جمالها واصالة شعبها.

قدم النجم حسين الجسمى، لمصر ما يقرب من 12 أغنية وهي: "بحبك وحشتيني"، "مبروك لمصر"، "مساء الخير"، "تسلم ايدينك"، "اجدع ناس"، "بشرة خير"، "رسمنالك"، "سيادة المواطن"، "هذه مصر"، "فرحان بمصر"، "متخافوش على مصر، رمضان في مصر".